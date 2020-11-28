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03:38 28 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Новый президент Молдовы будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья

Майя Санду, избранная на пост президента страны, будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья.

Санду подчеркнула, что все правительства страны имели такую точку зрения, и в ее позиции нет ничего нового.

«Это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова», – отметила она.

В МИД России заявили, что планы избранного президента Молдовы по выводу российских войск из Приднестровья направлены на «подрыв усилий по мирному урегулированию».

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Тэги: Молдова, Приднестровье, российские войска

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