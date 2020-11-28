Закарпатский священник УПЦ МП попался на контрабанде сигарет

Государственная пограничная служба Украина разоблачила контрабанду табачных изделий в Румынию. К схеме были причастны пограничник и священнослужитель УПЦ МП.

Злоумышленников застали на горячем, когда те же готовились к полету



«Злоумышленников, за которыми вели наблюдение в течение нескольких месяцев, застали на горячем, когда те готовились к полету летательным аппаратом типа автожир с целью перемещения сигарет в соседнюю Румынию. Место вылета находилось на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы», – сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Одним из присутствующих на месте происшествия организаторов противоправной деятельности, имевшим характерные признаки алкогольного опьянения, оказался священнослужительм Московского патриархата.

Вблизи места запланированного взлета правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника.

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