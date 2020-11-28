Закарпатский священник УПЦ МП попался на контрабанде сигарет
Государственная пограничная служба Украина разоблачила контрабанду табачных изделий в Румынию. К схеме были причастны пограничник и священнослужитель УПЦ МП.
«Злоумышленников, за которыми вели наблюдение в течение нескольких месяцев, застали на горячем, когда те готовились к полету летательным аппаратом типа автожир с целью перемещения сигарет в соседнюю Румынию. Место вылета находилось на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы», – сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Одним из присутствующих на месте происшествия организаторов противоправной деятельности, имевшим характерные признаки алкогольного опьянения, оказался священнослужительм Московского патриархата.
Вблизи места запланированного взлета правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника.
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Согласно предварительным подсчетам, стоимость найденной контрабанды, распространению которой способствовали правоохранители, составляет 70 млн грн.
«Такой ситуации, как за последние 10 дней, не было уже много лет. Контрабанда фактически остановилась, это почти идеальное состояние, – заявил представитель венгерской таможни.