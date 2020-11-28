НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
11:01 28 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Немецкий вирусолог назвал истинную причину пандемии коронавируса

Александр Кекуле назвал в эфире телеканала ZDF истинную причину пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

По словам ученого, в Италии, откуда началось распространение COVID-19 по Европе и всему миру, не восприняли опасность новой инфекции всерьез.

В настоящее время человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью и возник на севере страны из-за мутации в S-белке, что сделало его более заразным. Именно он обнаруживается у более чем 99 процентов пациентов с COVID-19 по всему миру.

По мнению Кекуле, к такой ситуации привело то, что европейские власти и общественность не восприняли угрозу всерьез и игнорировали предупреждения ученых об опасности вируса. В результате SARS-CoV-2 удалось незаметно распространиться по всей Италии, мутировать и адаптироваться к организму человека.

Источник:
Тэги: пандемия, коронавирус

Новости по теме

В ВОЗ считают, что пандемия уже достигла пика

После продолжительного роста заболеваемости на прошлой неделе был зафиксирован спад числа новых случаев заражения.

Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией

Это больше похоже на изоляцию, но на локальную изоляцию. Правила будут носить рекомендательный характер.

Билл Гейтс сказал, когда закончится пандемия коронавируса

По мнению миллиардера, она «не будет длиться вечно» и закончится в худшем случае в 2022 году, сообщает Fox News.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты