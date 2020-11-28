Всегда «черная пятница»: Как экономить на покупках?

Многие украинцы уже освоили лайфхак, как не переплачивать на шопинге, и мы готовы поделиться их рекомендациями с нашими читателями.

«Черная пятница» позади, но далеко не все наши сограждане имели возможность, например, посетить ТРЦ «Караван» в Днепре. Не получилось реально? Попробуйте виртуально, просто перейдя по ссылке https://dnepr.karavan.com.ua/, и будто побываете там вживую.

Не стоит переживать и о том, что не успели приобрести товар со скидкой – поверьте, регулярные акции зимой обеспечены. Просто следите за новостями ритейла и любимых магазинов, и точно не пропустите новые скидки. Кстати, это первый способ существенно сэкономить.

Вторая возможность не подарить продавцу лишнего – это тщательно торговаться, если речь идет о рынке или ином виде торговли с рук. Это касается и досок объявлений, и комиссионных магазинов.

Немаловажно также следить за сезонностью товаров. Обычно зимой товары летнего или весеннего назначения – от косметики до одежды – гораздо дешевле. Накануне нового сезона многие торговые точки вообще объявляют невиданные распродажи, соглашаясь скинуть товар фактически по себестоимости, поскольку владельцам необходимы немалые средства на закупку нового ассортимента.

Во многих интернет-магазинах и на оффлайновых торговых площадках можно найти товар с изъяном. Этот изъян порой настолько незначителен, что далеко не всякий покупатель его обнаружит. При этом администрация считает, что товарный вид конкретной единицы испорчен, и она продается по ценам гораздо более выгодным для покупателей. Это может быть примятая или надорванная коробка, мелкая потертость или царапина на оборотной стороне изделия. Чем не возможность сэкономить?

Выбирая аналоги, можно тоже неплохо сохранить целостность семейного бюджета. Марки, бренды, страны-производители, доля рекламного бюджета – от всего этого зависит стоимость товаров. Поддерживая отечественного производителя, например, можно не только сэкономить, но и помочь экономике страны. Отдельная тема – лекарства. Приобретая в аптеках разрекламированные препараты, многие украинцы и не догадываются, что действующее вещество, входящее в состав разрекламированного средства, стоит сущие копейки и находится во невзрачной упаковке рядом на витрине. Так что, если хотите тратить меньше – вникайте в детали.

Еще одной крупной статьей расходов, помимо обязательного шопинга, является оплата коммунальных услуг. Выберете экономный тариф, замените все лампы в доме на энергосберегающие, ответственно относитесь к расходу воды, и вы убедитесь, что можно сэкономить и на этом.

Автомобилисты знают, что сэкономить на топливе можно без всяких проблем – достаточно приобрести и зарегистрировать газобаллонное оборудование, чтобы при заправке автомобиля экономить огромные средства.

Надеемся, наши простые рекомендации помогут вам тратить меньше, а сэкономленные средства отложить на путешествия или другие приятные расходы.