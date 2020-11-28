В Украине третий день подряд антирекорд по COVID
Перед третьими выходными на карантине суточный прирост коронавируса достиг почти 16,3 тысяч человек.
В Украине три дня фиксируют рекордный прирост заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Минздрав в субботу, 28 ноября, за минувшие сутки выявлены 16 294 новых заболевших, что на 76 больше, чем днем ранее.
При этом за сутки выздоровели 8897 человек, за все время – 335 135.
Умерли за сутки 184 человека, а с начала пандемии – 12 093.
За прошедшие сутки госпитализовано 1639 человек.
Лаборатории провели за сутки 67348 тестирований. Методом ПЦР – 43458, методом ИФА – 23890. За все время проведено 4 463 249 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
Динамика по регионах:
- Киев – 67278 (+1 739)
- Винницкая – 17051 (+628)
- Волынская – 23656 (+383)
- Днепропетровская – 36487 (+1 599)
- Донецкая – 22210 (+424)
- Житомирская – 29 098 (+617)
- Закарпатская – 22 974 (+226)
- Запорожская – 29 296 (+1 067)
- Ивано-Франковская – 35374 (+678)
- Киевская – 36214 (+979)
- Кировоградская – 4941 (+117)
- Луганская – 6185 (+124)
- Львовская – 45052 (+543)
- Николаевская – 17710 (+543)
- Одесская – 42851 (+1 350)
- Полтавская – 21490 (+789)
- Ровенская – 30430 (+555)
- Сумская – 27603 (+1 013)
- Тернопольская – 27425 (+375)
- Харьковская – 54517 (+489)
- Херсонская – 9845 (+212)
- Хмельницкая – 28917 (+567)
- Черкасская – 22 053 (+651)
- Черновицкая – 33 291 (+273)
- Черниговская – 17 753 (640)
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