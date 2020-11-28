В Украине третий день подряд антирекорд по COVID

Перед третьими выходными на карантине суточный прирост коронавируса достиг почти 16,3 тысяч человек.

В Украине три дня фиксируют рекордный прирост заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Минздрав в субботу, 28 ноября, за минувшие сутки выявлены 16 294 новых заболевших, что на 76 больше, чем днем ранее.

При этом за сутки выздоровели 8897 человек, за все время – 335 135.

Умерли за сутки 184 человека, а с начала пандемии – 12 093.

За прошедшие сутки госпитализовано 1639 человек.

Лаборатории провели за сутки 67348 тестирований. Методом ПЦР – 43458, методом ИФА – 23890. За все время проведено 4 463 249 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Динамика по регионах:

Киев – 67278 (+1 739)

Винницкая – 17051 (+628)

Волынская – 23656 (+383)

Днепропетровская – 36487 (+1 599)

Донецкая – 22210 (+424)

Житомирская – 29 098 (+617)

Закарпатская – 22 974 (+226)

Запорожская – 29 296 (+1 067)

Ивано-Франковская – 35374 (+678)

Киевская – 36214 (+979)

Кировоградская – 4941 (+117)

Луганская – 6185 (+124)

Львовская – 45052 (+543)

Николаевская – 17710 (+543)

Одесская – 42851 (+1 350)

Полтавская – 21490 (+789)

Ровенская – 30430 (+555)

Сумская – 27603 (+1 013)

Тернопольская – 27425 (+375)

Харьковская – 54517 (+489)

Херсонская – 9845 (+212)

Хмельницкая – 28917 (+567)

Черкасская – 22 053 (+651)

Черновицкая – 33 291 (+273)

Черниговская – 17 753 (640)

Тэги: статистика, карантин, covid-19