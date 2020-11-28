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09:20 28 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине третий день подряд антирекорд по COVID

Перед третьими выходными на карантине суточный прирост коронавируса достиг почти 16,3 тысяч человек.

В Украине три дня фиксируют рекордный прирост заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Минздрав в субботу, 28 ноября, за минувшие сутки выявлены 16 294 новых заболевших, что на 76 больше, чем днем ранее.

При этом за сутки выздоровели 8897 человек, за все время – 335 135.

Умерли за сутки 184 человека, а с начала пандемии – 12 093.

За прошедшие сутки госпитализовано 1639 человек.

Лаборатории провели за сутки 67348 тестирований. Методом ПЦР – 43458, методом ИФА – 23890. За все время проведено 4 463 249 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Динамика по регионах:

  • Киев – 67278 (+1 739)
  • Винницкая – 17051 (+628)
  • Волынская – 23656 (+383)
  • Днепропетровская – 36487 (+1 599)
  • Донецкая – 22210 (+424)
  • Житомирская – 29 098 (+617)
  • Закарпатская – 22 974 (+226)
  • Запорожская – 29 296 (+1 067)
  • Ивано-Франковская – 35374 (+678)
  • Киевская – 36214 (+979)
  • Кировоградская – 4941 (+117)
  • Луганская – 6185 (+124)
  • Львовская – 45052 (+543)
  • Николаевская – 17710 (+543)
  • Одесская – 42851 (+1 350)
  • Полтавская – 21490 (+789)
  • Ровенская – 30430 (+555)
  • Сумская – 27603 (+1 013)
  • Тернопольская – 27425 (+375)
  • Харьковская – 54517 (+489)
  • Херсонская – 9845 (+212)
  • Хмельницкая – 28917 (+567)
  • Черкасская – 22 053 (+651)
  • Черновицкая – 33 291 (+273)
  • Черниговская – 17 753 (640)
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Тэги: статистика, карантин, covid-19

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