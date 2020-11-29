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00:44 29 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС и Великобритания возобновили переговоры по Brexit

Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сегодня прибыл в Лондон для возобновления переговоров с Великобританией по поводу переходного периода.

Накануне поездки в Великобританию он заявил, что в переговорном процессе «сохраняются существенные разногласия».

По прибытии Барнье сказал, что будет работать с «терпением и решимостью».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивал, что вероятность сделки зависит от ЕС.

Напомним, 20 ноября прямые переговоры о Brexit были прекращены после того, как один из членов переговорной группы от ЕС получил положительный тест на коронавирус.

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Тэги: Великобритания, Европейский союз, выход из ЕС

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