ЕС и Великобритания возобновили переговоры по Brexit
Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сегодня прибыл в Лондон для возобновления переговоров с Великобританией по поводу переходного периода.
Накануне поездки в Великобританию он заявил, что в переговорном процессе «сохраняются существенные разногласия».
По прибытии Барнье сказал, что будет работать с «терпением и решимостью».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивал, что вероятность сделки зависит от ЕС.
Напомним, 20 ноября прямые переговоры о Brexit были прекращены после того, как один из членов переговорной группы от ЕС получил положительный тест на коронавирус.
Новости по теме
Борис Джонсон принес извинения за новую отсрочку «Брекзита». Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News в воскресенье.
Европейский Союз официально одобрил отсрочку выхода Великобритании из ЕС на три месяца, до 31 января 2020 года. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.
Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск после переговоров, которые продолжались восемь часов и завершились в ночь на четверг.