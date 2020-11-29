В мире зафиксировали рекордную смертность от коронавируса

ВОЗ сообщила, что за последние сутки в мире было зафиксировано 13,3 тысяч смертей от коронавируса нового типа COVID-19.

Всего в мире было выявлено более 747 тысяч заболевших — большинство в Северной и Южной Америке.

По данным ВОЗ, прошлый рекорд по количеству заболевших был установлен 14 ноября — тогда заболели 668 тысяч человек.

Общее количество заболевших коронавирусом в мире уже превысило 61,29 млн, число летальных исходов приблизилось к 1,44 млн.

В десятку стран, которых наиболее затронул коронавирус, входят США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Испания, Аргентина и Колумбия.

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