Яхту подруги Путина охраняет катер МВФ

Предполагаемая подруга президента РФ Светлана Кривоногих через свою компанию «Пульс» владеет 40-метровой яхтой «Альдога».

Яхту «Альдога» регулярно видят в окрестностях Санкт-Петербурга, иногда – с почетным эскортом охраны. Весной судно видели в Финском заливе в сопровождении новейшего противодиверсионного катера Балтийского флота «Юнармеец Балтики», пишет «Собеседник».

«Юнармеец Балтики» – это новейший катер проекта 03160 «Раптор». Он регулярно участвует в военно-морских парадах. Экипаж корабля составляет боевая группа отряда противодействия подводным диверсионным силам и средствам, вооруженная штатными крупнокалиберными пулеметами, специальными подводными пистолетами СПП-1, подводными автоматами АПС и холодным оружием. Церемония присвоения имени катеру проходила при участии бывшего главкома ВМФ адмирала Владимира Королева.

По мнению газеты, без санкции сверху участие «Юнармейца» в эскорте яхты невозможно. «Альдога» была построена в Италии, она имеет две палубы и три спальни. «Проект» писал в своем расследовании о Светлане Кривоногих, что как минимум один раз это судно видели пришвартованным в яхт-клубе «Лагуна» Юрия Ковальчука на Ладожском озере. Стоимость яхты составляет около 5,4 млн долларов.

Напомним, по данным «Проекта», к началу 2000-х Светлана Кривоногих практически в одночасье превратилась из бывшей обитательницы общежития и незаметной студентки во владелицу дорогого жилья в Петербурге и акционера банка «Россия», который сейчас входит в двадцатку крупнейших банков страны. Также ей принадлежит горнолыжный курорт «Игора» на севере Ленинградской области и культурное пространство «Ленинград центр» в Таврическом саду.

Собеседники издания объяснили резкий взлет благосостояния Кривоногих тем, что она была близка с Владимиром Путиным. У нее есть несовершеннолетняя дочь Елизавета Владимировна, об отце которой ничего не известно, при этом она «феноменально» похожа на президента.

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