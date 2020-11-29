После трагедии с ИВЛ больницы проверят по всей Украине

Отключения электричества привело к гибели двоих пациентов в реанимации, хотя была возможность воспользоваться аварийным дизель-генератором.

Проверку оборудования в больницах по всей Украине проведут после смерти двоих пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких из-за отключения электроэнергии в реанимации во Львовской области, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook 29 ноября.

«На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране», – написал Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что после отключения электроснабжения в больнице Жовквы врачи боролись за жизнь двух пациентов, которые до этого находились на аппарате искусственной вентиляции легких, с помощью мешка Амбу, однако спасти их не удалось.

В то же время больница, где это произошло, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. Степанов отметил, что такие ситуации недопустимы.

После инцидента замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, заявил о планах «разобраться и сделать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации».

Львовский губернатор Максим Козицкий, в свою очередь, хочет уволить председателя Жовкивской РГА и главного врача медицинского учреждения.

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