Между Сербией и Черногорией разгорелся дипломатический скандал

Министерство иностранных дел Черногории объявило посла Сербии Владимира Божовича персоной нон-грата и попросило его покинуть территорию страны.

Такое решение было принято в связи с его заявлением о решении 100-летней давности о присоединении Черногории к Сербии.

«После длительного и постоянного вмешательства во внутренние дела Черногории, действий и заявлений, которые несовместимы с общепринятыми стандартами поведения дипломатического лица, после нескольких устных и письменных предупреждений о недопустимости таких действий – вчера посол Божович назвал решение незаконной и нелегитимной Подгорицкой скупщины в 1918 году «освобождением» и «свободным волеизъявлением» черногорского народа, еще раз напрямую уменьшив значение страны, которая оказывает ему дипломатическое гостеприимство», – заявили черногорские дипломаты.

В МИД добавили, что сербский посол таким образом пренебрег решением парламента Черногории, который 29 ноября 2018 года – к 100-летию решения, о котором идет речь – аннулировал его как такое, что отменило суверенитет Черногории, передало ее территорию Сербии и принудительно лишило трона короля Никола І Петровича.

В ответ МИД Сербии прибегло к зеркальным мерам и объявило персоной нон-грата посла Черногории в Сербии Тарзана Милошевича. Ему дали 72 часа, чтобы покинуть территорию страны.

«МИД решило, на основании ст. 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях, объявить Чрезвычайного и Полномочного посла Черногории в Сербии Тарзана Милошевича персоной нон-грата и попросило его покинуть территорию Республики Сербия в течение 72 часов», – говорится в заявлении сербов.

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