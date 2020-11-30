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01:23 30 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Иерусалиме мальчик нашел золотое украшение, которому три тысячи лет

Девятилетний Биньямин Милт нашел древнюю золотую бусину в Иерусалиме на Храмовой горе. По оценкам экспертов, ей примерно три тысячи лет.

Как сообщает The Jerusalem Post, мальчик нашел сделанную из маленьких золотых гранул бусину в форме цветка, когда просеивал почву.

Бусина настолько хорошо сохранилась, что когда мальчик принес ее к археологу, то сначала воспринял находку как «неизвестный современный объект». Только во время сортировки найденных предметов археолог вспомнил, что бусина похожа на артефакты времен Первого Храма, уже встречавшиеся ему ранее.

По словам исследователей, золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку тогда золото было только рафинированным, со значительными примесями серебра.

Подобные бусины находили и раньше в нескольких других местностях Израиля.

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Тэги: Израиль, украшение

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