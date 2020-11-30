Патриарх Варфоломей отслужил панихиду по жертвам Голодомора

Вселенский патриарх призвал осудить искусственно организованный голод, чтобы «такие зверства не повторились в истории человечества».

«Сегодня мы молимся за упокой душ этих миллионов благочестивых украинцев… воспевая «вечную память» этим верующим, мы вспоминаем их трагический конец и свидетельствуем всей нашей человеческой семье, что мы никогда не должны забывать о таком ужасном голоде, а наоборот, мы должны осудить Голодомор, чтобы такие зверства не повторились в истории человечества», – говорится в проповеди Варфоломея.

Патриарх Варфоломей отметил, что Голодомор был «хорошо спланированным геноцидом, особенно верующих людей, с целью искоренения христианской веры и Православной церкви».

«Пусть воскресший Господь даст вечный покой миллионам праведных душ, умерших в надежде воскресения в результате дьявольского Голодомора, а также из-за нынешней трагической пандемии, и пусть их вера, а также их испытания побуждают нас искоренить любую дискриминацию, несправедливость, насилие и голод в нашем мире и сделать его лучше», – сказал Варфоломей в своей проповеди.

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