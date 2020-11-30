Патриарх Варфоломей отслужил панихиду по жертвам Голодомора
Вселенский патриарх призвал осудить искусственно организованный голод, чтобы «такие зверства не повторились в истории человечества».
«Сегодня мы молимся за упокой душ этих миллионов благочестивых украинцев… воспевая «вечную память» этим верующим, мы вспоминаем их трагический конец и свидетельствуем всей нашей человеческой семье, что мы никогда не должны забывать о таком ужасном голоде, а наоборот, мы должны осудить Голодомор, чтобы такие зверства не повторились в истории человечества», – говорится в проповеди Варфоломея.
Патриарх Варфоломей отметил, что Голодомор был «хорошо спланированным геноцидом, особенно верующих людей, с целью искоренения христианской веры и Православной церкви».
«Пусть воскресший Господь даст вечный покой миллионам праведных душ, умерших в надежде воскресения в результате дьявольского Голодомора, а также из-за нынешней трагической пандемии, и пусть их вера, а также их испытания побуждают нас искоренить любую дискриминацию, несправедливость, насилие и голод в нашем мире и сделать его лучше», – сказал Варфоломей в своей проповеди.
Новости по теме
В Стамбуле с участием Вселенского патриарха Варфоломея отслужили божественную литургию и панихиду по жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине.
Об этом в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига. Участие в литургии приняли украинская община, лидеры крымскотатарской диаспоры.