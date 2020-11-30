Байден сломал ногу
Врачи диагностировали у избранного президента США Джо Байдена две трещины в кости ноги после того, как он подвернул ногу и упал.
Джо Байден был вынужден обратиться к ортопеду после того, как поскользнулся и упал, играя с собакой.
«Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей», — заявил лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор.
Он добавил, что, скорее всего, какой-то период времени Байдену необходимо будет носить ортопедический сапог.
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