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07:10 30 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден сломал ногу

Врачи диагностировали у избранного президента США Джо Байдена две трещины в кости ноги после того, как он подвернул ногу и упал.

Джо Байден был вынужден обратиться к ортопеду после того, как поскользнулся и упал, играя с собакой.

«Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей», — заявил лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор.

Он добавил, что, скорее всего, какой-то период времени Байдену необходимо будет носить ортопедический сапог.

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Тэги: перелом, Джо Байден

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