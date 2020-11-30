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13:21 30 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Как выбрать смарт-часы ребенку и почему это лучший подарок на Новый год

Каждый заботливый родитель хочет знать о своем ребенке как можно больше.

Каждый заботливый родитель хочет знать о своем ребенке как можно больше. А дети, в свою очередь, хотят быть в тренде и тянутся к современным технологиям. Оба эти пожелания одновременно может осуществить один девайс – детские смарт часы Xiaomi.

О том, почему именно их следует положить под елку обожаемому чаду и как выбрать лучшую модель, мы спросили консультантов интернет-магазина умной техники Stylus.

На что обратить особое внимание


Самое важное для ребенка – дизайн. Разработчики предлагают варианты в зависимости от возраста, пола и даже характера. Кроме того, некоторые модели оснащены возможностью смены ремешков.

В отличие от взрослых часов, детские всегда с закругленными краями, чтобы исключить случай, при котором ребенок-непоседа поранит себя или друзей.

Лучший материал корпуса – металл. В качестве альтернативы подойдет ударопрочный пластик. Ремешок в идеале должен быть из силикона – он самый прочный и гибкий.

Обычно детские умные часы оснащают защитой от воды, песка и пыли. Здесь все просто: чем дороже модель, тем суровее испытания она переживет. Но это не значит, что теперь не нужно приучать ребенка к аккуратности: при “должном старании” можно сломать даже самое прочное устройство.

Ключевой рабочий элемент часов – экран. Дисплеи бывают двух видов:

●    монохромные с механическим управлением. Представляют собой аналог старых электронных часов, но с более продвинутым функционалом;

●    цветные сенсорные. Такие модели стоят дороже, но в них есть возможность писать сообщения и даже играть.

Конечно, выбор ребенка очевиден. Но в пользу монохрома скажут более доступная цена и меньшее количество отвлекающих элементов.

Как насчет уникальности?


Умные часы на запястье ребенка – это не только его помощник, но и ваш. По словам экспертов, при выборе девайса лучше заранее проверить:

●    наличие пульсометра, шагомера и счетчика калорий. Это дарит ребенку желанное ощущение “трендовости” и мотивирует заниматься спортом;

●    сопряжение девайса со смартфоном родителей в качестве “наблюдателя” с помощью приложений в Google Play или App Store. Современные часы, помимо прочего, оснащены GPS-трекером. Таким образом, вы всегда будете в курсе местоположения вашего ребенка. Также можно отметить на карте опасные зоны и получать уведомления на смартфон, если ребенок пересечет их границы. Еще одна “шпионская функция” – возможность совершить скрытый звонок. Часы тут же его примут и начнут незаметно передавать вам звук с микрофона.

По сути, детские смарт-часы – аксессуар, скорее, для родителей, позволяющий быть спокойным за ребенка, не “привязывать” его к одному месту и не третировать постоянно неудобными вопросами.

Кроме того, вы всегда в курсе физиологических показателей вашего малыша. Поэтому этот девайс – достойный подарок на Новый год.

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