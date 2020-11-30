Спичрайтеры Суркисов «атаковали» национальную сборную, чтобы скрыть первоисточник ее проблем

После того, как УЕФА вынес решение о техническом поражении в матче «Украина-Швейцария», спичрайтеры братьев Суркисов атаковали национальную команду.

Они обвинили сборную в несостоятельности выйти на поле, а Шевченко – в неспособности собрать новую команду и доставить ее в Люцерн за 24 часа. И хотя «претензии» спикеров «Динамо» разбиты о камни регламента УЕФА, а также аргументами футбольных менеджеров, логика действий критиканов вполне очевидна.

«Слова поддержи Шевченко, игрокам, персоналу звучат в СМИ и соцсетях. Все стали на защиту команды Украины. Ну как все… все, кроме друга Медведчука и его верных Суркисят», – писал по этому поводу один из футбольных тг-каналов.



К так называемым «суркисятам» футбольные обозреватели относят Артема Франкова, Константина Андриюка, Сергея Васильева и Николая Несенюка. Двое последних – официальные сотрудники ФК «Динамо», работающие в пресс-службе.

Каждый из них разместил свои колонки и посты с дискредитацией сборной на всех доступных им площадках. Тексты дублировались и умышленно плодились в подконтрольных Суркису и Медведчуку медиа.

Кроме того, «суркисята» предприняли попытку дисскредатиции действий УАФ, упрекая ее представителей в том, что мол не смогли включить «свои связи в УЕФА», чтобы «порешать» вопрос (намекая видимо на личный опыт «шубных взяток»).

А Несенюк и вовсе высказал несуразицу о том, что своим решением о техпоражении сборной, УЕФА якобы наказала не Украину и не украинскую команду, а руководство УАФ.

Впрочем в полемику с «суркисятами» не вступил ни один уважаемый функционер или спортивный журналист.

Причины такого «сепаратистского» поведения глашатых братьев Суркисов, может быть как минимум две.

Первая состоит в том, что именно игроки «Динамо» «принесли» COVID-19 в ряды национальной сборной Украины. И подобным «шапкозакидательством» у Суркиса, наверняка, пытались отвлечь внимания от первоисточника проблем в команде.

А вторая – это давняя и безуспешная война Суркисов против действующего руководства УАФ. Ее истоки уходят в 2015-2016 гг. Тогда Исполком ФФУ отказался выдвигать Григория Суркиса претендентом на кресло президента футбольной федерации. А впоследствии он также утратил свой статус в УЕФА.

Напомним, что ФК «Динамо» возглавило антирейтинг по случаям «ковида» в Лиге чемпионов.

О том, что собственники клуба ничего не предпринимают для противостояния рискам заражения игроков накануне открыто говорил главный тренер киевлян Мирчи Луческу.