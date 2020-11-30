С апреля в Украине уволились пять тысяч врачей

Новых врачей в украинской системе электронного здравоохранения зарегистрировано более тысячи. Стали ярче видны пробелы на медицинском рынке труда.

С апреля 2020 года, согласно данным электронной системы здравоохранения, уволилось немногим более пяти тысяч врачей специализированного звена. Новых врачей зарегистрировано более тысячи, сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

«Трансформация системы выявила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности», – говорится в сообщении.

По данным НСЗУ, за апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений – 23,5 тысяч гривен, для врачей – почти девять тысяч, для среднего медперсонала – 7,5 тысяч, для младшего медперсонала – 6,1 тысяч гривен.

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