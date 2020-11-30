Стоимость биткоина приблизилась к $20 тысячам
На прошлой неделе стоимость криптовалюты резко упала, но сейчас снова приближается к историческому максимуму.
После резкого падения на прошлой неделе, в понедельник, 30 ноября, стоимость биткоина обновила рекорд – $19 686, свидетельствуют данные Coin Desk.
Таким образом криптовалюта на 20 долларов превзошла стоимость, которая была зафиксирована 16 декабря 2017 года – $19 665.
Но абсолютный рекорд был зафиксирован 17 декабря 2017 года – $20 089.
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«Люди поверили, что этот эквивалент будет использоваться в системных расчетах. <…> Мы видим уже в следующем году в первом полугодии, что какая-то из крупных площадок начнет принимать биткоины в оплату. Это может быть Amazon или Alibaba», — отметил эксперт.