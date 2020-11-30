Стоимость биткоина приблизилась к $20 тысячам

«Люди поверили, что этот эквивалент будет использоваться в системных расчетах. <…> Мы видим уже в следующем году в первом полугодии, что какая-то из крупных площадок начнет принимать биткоины в оплату. Это может быть Amazon или Alibaba», — отметил эксперт.