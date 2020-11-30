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20:00 30 Ноября 2020 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Стоимость биткоина приблизилась к $20 тысячам

На прошлой неделе стоимость криптовалюты резко упала, но сейчас снова приближается к историческому максимуму.

После резкого падения на прошлой неделе, в понедельник, 30 ноября, стоимость биткоина обновила рекорд – $19 686, свидетельствуют данные Coin Desk.

Таким образом криптовалюта на 20 долларов превзошла стоимость, которая была зафиксирована 16 декабря 2017 года – $19 665.

Но абсолютный рекорд был зафиксирован 17 декабря 2017 года – $20 089.

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Тэги: курс, рост, биткоин

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«Люди поверили, что этот эквивалент будет использоваться в системных расчетах. <…> Мы видим уже в следующем году в первом полугодии, что какая-то из крупных площадок начнет принимать биткоины в оплату. Это может быть Amazon или Alibaba», — отметил эксперт.

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