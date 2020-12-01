The Times обвинила российское ТВ в расизме

Британское издание призвало УЕФА пересмотреть контракт с владельцем НТВ, компанией «Газпром», одним из спонсоров Лиги чемпионов.

Британское издание обратило внимание на то, что в минувшие выходные в программе НТВ «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном появилась «расистская» пародия на экс-президента США Барака Обаму.

В материале The Times отмечается, что актриса в образе Обамы, лицо которой было измазано темной краской, пела некогда популярный в России поп-хит «Я шоколадный заяц», президентство Обамы было названо «темной стороной» американской истории.

«Трансляция НТВ может поставить в неловкое положение УЕФА, руководящий орган европейского футбола, поскольку он стремится активизировать свои усилия по борьбе с расизмом», – пишет британское СМИ и приводит комментарий представителя международной организации FARE, которая вместе с УЕФА ведет антирасистскую кампанию.

«Как спонсоры крупнейшего клубного соревнования в мировом футболе, которое ставит своей целью пропаганду позитивных ценностей, «Газпром» должен сделать заявление сейчас и гарантировать, что подобное проявление расизма больше не повторится», – заявил представитель FARE.

Отдельно The Times отмечает, что ведущий «Международной пилорамы» является мужем Маргариты Симоньян, главного редактора телеканала Russia Today, «финансируемого Кремлем», и что именно Симоньян пишет для программы сценарии.

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