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07:16 01 Декабря 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Патриарх Варфоломей пообещал приехать в Украину

Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщил, что посетит Украину в августе 2021 года.

Константинопольский патриарх объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину. Сообщалось, что как возможную дату визита рассматривают 30-ю годовщину независимости Украины.

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Тэги: патриарх Варфоломей

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