Патриарх Варфоломей пообещал приехать в Украину
Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщил, что посетит Украину в августе 2021 года.
Константинопольский патриарх объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину. Сообщалось, что как возможную дату визита рассматривают 30-ю годовщину независимости Украины.
Новости по теме
Вселенский патриарх призвал осудить искусственно организованный голод, чтобы «такие зверства не повторились в истории человечества».
Во время рабочего визита в Турцию президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой осмотрели Патриарший храм Святого Георгия, а также встретились с вселенским патриархом Варфоломеем.
В Стамбуле с участием Вселенского патриарха Варфоломея отслужили божественную литургию и панихиду по жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине.