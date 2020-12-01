Патриарх Варфоломей пообещал приехать в Украину

Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщил, что посетит Украину в августе 2021 года.

Константинопольский патриарх объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину. Сообщалось, что как возможную дату визита рассматривают 30-ю годовщину независимости Украины.

Тэги: патриарх Варфоломей