Піжами для дітей: вимоги, види, особливості вибору

Давно відомо, що сон має великий вплив на здоров’я людини

Давно відомо, що сон має великий вплив на здоров’я людини. А для дітей комфортний сон – один з найважливіших чинників правильного розвитку. Беручи до уваги велике значення нічного відпочинку для дитини, якісна піжама грає в цьому одну з головних ролей.

Компанія SMIL 15 років займається виготовленням дитячого одягу, дотримуючись стандартів якості та безпеки, підтверджені сертифікатами. Починаючи від вибору органічної сировини і закінчуючи виготовленням готової продукції (повзунками, комбінезонами, шкільною формою) всі етапи жорстко контролюються.

Вибір дитячої піжами особливо важливий так як діти проводять в ній всю ніч, а іноді грають днем. Варто купити вашій дитині зручну піжаму, яка підходить до її віку. Для ніжної, чутливої шкіри карапуза найбільш безпечними будуть ті, які виготовлені з натуральних матеріалів. Високоякісна бавовна підходить найкраще.

Навіщо купувати піжами для дітей?

Піжама – обов’язковий і необхідний елемент одягу в будь-який час року. Взимку до неї висувають особливі вимоги, тому що вона повинна добре зігрівати, в той же час залишаючись зручною. Є ще кілька важливих, але не очевидних причин:

режим – за допомогою піжами легше виробити звичку лягати спати в один і той же час, так як переодягання до сну послужить відповідним сигналом;

спокійний сон – знайома піжаму з улюбленим персонажем допомагає дитині відчувати себе в безпеці, знижує стрес, а також ймовірність нічних кошмарів;

гігієна – використання спеціального одягу для сну, чистою і свіжою, сприяє здоровому розвитку малюка.

Шкіра малюків дуже чутлива, і м’який дихаючий матеріал, не обмежуючи рухів, захищатиме її від пошкоджень протягом ночі.

Яким вимогам повинні відповідати дитячі піжами?

З цими завданнями чудово справляються бавовняні вироби. Бавовна – це натуральний матеріал, він забезпечує правильну циркуляцію повітря, зберігає тепло, не викликає алергію.

При виборі важливо враховувати особливості сну дитини, щоб підібрати модель, в якій йому ніщо не буде заважати. Під час сну малюки крутяться, розкриваються тому додаткові елементи такі як застібки-блискавки або рюші можуть натирати, а з причини відсутності манжет штанцiв і рукава можуть задиратися. Кращим вибором будуть комплекти з штанів і кофти з еластичними гумками і якісними швами або ті, які виготовляються за безшовною технологією. Вони не будуть натирати ніжну шкіру малюка.

Крім того, цього продукту не можна ускладнювати переодягання, а також відповідати пори року: для літа більше підходить легкий хлопок або трикотаж, а для холодних місяців – футер або кулир. Від якості тканини залежить її довговічність і то як довго вона буде зберігати товарний вигляд: дитячі речі піддаються частим прання тому вони не повинні розтягуватися або вицвітати в машинці.

Які є види піжам для дітей?

Вироби для новонароджених, як правило, цільні. Це можуть бути сліпи або сорочечки на зав’язках або кнопках, завдяки яким переодягання малюка стає набагато простіше.

Моделі для дітей постарше частіше складаються з двох частин: майка або кофта + штани або шорти. Дівчата також люблять носити красиві нічні сорочки.

Крім величезного розмаїття кольорів і стилів піжами можуть відрізнятися додатковими елементами: наявністю капюшона, кишень, декоративних вушок або хвостиків. Дітям подобається вбиратися в милих звіряток тому такою популярністю користуються кігурумі – цільні костюми, що імітують дракончика, Пікачу, панду. Можна знайти костюмчик практично будь-якої тварини, яке тільки заманеться вашому малюкові.

Який матеріал найкраще підходить для пошиття піжам?

Безумовно це повинні бути натуральні тканини, а їх щільність залежить від сезону. Найчастіше одяг для сну виготовляється з таких матеріалів:

● бавовни – дихаючого і зносостійкого;

● трикотажу – еластичного і антистатичного;

● кулір – легкого і гіпоалергенного;

● футера – м’якого і утепленого;

● інтерлок – подвійного і гігроскопічного;

● флісу – теплого і відвідного зайву вологу.

Важливо, щоб тканина не електризуватися, а також добре пропускала повітря, хоча використання невеликого вкраплення синтетичних волокон (наприклад, 5% поліестеру) допускається при виготовленні одягу для дітей старшого віку.

Якісні акуратні шви без стирчать ниток – ще один важливий критерій зручності, який обов’язково потрібно перевірити перед покупкою.

Виробники дитячої білизни намагаються залучити покупців цікавими малюнками або оригінальними фасонами. Проте, слід пам’ятати, що в першу чергу звертати увагу необхідно на склад тканини і якість виготовлення. Піжами для дівчаток або хлопчиків повинні бути виконані з органічної сировини, приємними на дотик, не сковуючими руху. Тканини на основі бавовни дозволяють тілу дитини дихати, вони теплі, але не парять тому підійдуть як для літа, так і для зими.

Відносно фурнітури, то чим молодша дитина, тим простіше і комфортніше повинна бути піжама – без зайвих ґудзиків, застібок-блискавок, оборок. Також слід уникати елементів з нікелю, так як він здатний викликати алергію.

Як вибирати піжами для дітей?

Вибір піжами для дитини – завдання не з легких. Але є кілька критеріїв здатних звузити пошук:

1. Температурний режим. Для підтримки ідеальної температури в різні пори року краще придбати декілька комплектів: наприклад, майку і легкі штанці або шорти на літо і костюмчик з футера з довгими рукавами на зиму.

2. Розмір. У цьому питанні головне зручність. Занадто вузький варіант буде здавлювати тіло малюка, а надто вільний – перекручуватися, спадати, заважаючи спокійного сну. Оптимальний варіант – на 1-2 розміри більше.

3. Фурнітура. Для того щоб відпочинок був комфортним, подбайте про якісні застібках. Пластикові кнопки краще, ніж металеві, які можуть проржавіти або викликати роздратування.

4. Гумки. На рукавах, поясі, колошах повинні бути достатньо широкими і еластичними, щоб не здавлювати шкіру занадто туго. Перевірте не залишають чи манжети слідів.

5. Якість. Перевірте сертифікати виробника, щоб упевнитися, що при виготовленні не використовувалися токсичні барвники або матеріали.

6. Фасон. Якщо ви купуєте піжаму для дитячого садка переконайтеся, що дитина може самостійно її надіти. Добре, коли лицьова і задня сторона помітно відрізняються, також відсутність гудзиків буде перевагою.

Перш ніж робити покупки в інтернеті, варто знати, як маркується дитячий одяг. У разі дорослих все виглядає просто – ви порівнюєте свій розмір (від XS до XXL і більше) з таблицею розмірів даного виробника. Однак, коли мова йде про дитячі піжамах, має значення зростання. Тобто для дитини ростом 120 см підійде піжама з відміткою 118-122. Тому виміряйте малюка заздалегідь.

Які вибрати піжами для дівчаток і для хлопчиків?

Дитячий одяг, як правило, яскрава, різнобарвна. Піжами – не виняток, тому їх часто прикрашають гарними принтами або малюнками різних тварин, птахів, квітів, персонажів з популярних мультфільмів. Також багато моделей пастельних відтінків, а смужки та горошок – одні з найчастіших візерунків.

Найпопулярніші кольори для дівчаток – червоний, рожевий, жовтий, кремовий, а для хлопчиків – різні відтінки синього або зеленого.

Таке традиційний поділ є умовним, а зовсім не правилом, ви можете вибрати будь-які кольори або дозволити дитині зробити це самому. У колекції бренду SMIL присутні моделі для хлопчиків з малюнками на тему космосу, мореплавання, з кумедними написами або світяться в темряві принтами. Для дівчаток пропонуються як піжами, так і нічні сорочки, наприклад, з кумедними привидами або витонченими балеринами. Є також універсальні варіанти з різдвяними мотивами в подарунковій упаковці.

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Що не варто купувати в якості піжами для дитини?

Крім синтетичних матеріалів не кращим вибором також може виявитися натуральний шовк. Незважаючи на те що він дуже приємний, легкий, дихаючий, він може доставляти дитині дискомфорт уві сні, так як буде постійно ковзати або скочуватися від активних рухів.

Заради безпеки відмовтеся від виробів із занадто пишним декором – банти, гудзики, паєтки, аплікації з бісеру можуть заважати, а крім того, дитина може їх проковтнути поки ви не бачите.