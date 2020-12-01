Меланья Трамп последний раз украсила Белый дом к Рождеству

Конечно, первой леди помогали профессиональные декораторы, но все-таки последнее слово было именно за супругой президента.

Меланья Трамп в последний раз представила публике рождественские украшения Белого дома. По традиции, первая леди США позаботилась о праздничном убранстве президентской резиденции: в этот раз она оказалась декорирована в классическом стиле, а темой убранства стала «Прекрасная Америка». «В это особенное время года я счастлива поделиться «Прекрасной Америкой» и воздать почести величию нашей великой нации, — написала Меланья Трамп в соцсетях, знакомя подписчиков с украшением Белого дома. — Вместе мы превозносим землю, которую с гордостью называем домом».

В видеоролике первой леди зритель может заметить такие детали убранства, как игрушечный «Поезд Белого дома», символику проекта Меланьи Трамп «Be Best», миниатюрную модель больницы, напоминающую о героях нынешнего года — медработниках. Официальную ель в Голубом зале украсили игрушками, на которых изображены детские рисунки с подписями авторов — юные американцы нарисовали то, что, по их мнению, делает их страну прекрасной.

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