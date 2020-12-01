Михаил Ефремов: «Я не знаю, как мне дальше жить»

Ефремов накатал письмо, в котором извинился перед женой погибшего в ДТП с ним водителя.

Артист Михаил Ефремов написал письмо Маргарите Захаровой, жене погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Актер попросил прощения у его родных и пообещал сделать для них все, что сможет. По словам Ефремова, он молится за упокой души Сергея каждый день и не может простить себя за аварию. Адвокат потерпевших Александр Добровинский назвал письмо «искренним» и добавил, что актеру нужно было сказать эти слова сразу после катастрофы.

«Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом», — говорится в письме.

Актер заявил, что готов сделать для семьи Захаровых все, что в его силах. Также он попросил прощения за то, что выбрал адвоката Эльмана Пашаева, и за высказывания защитника в адрес потерпевших. По словам Ефремова, он неоднократно просил Пашаева не высказываться о семье погибшего. «Но было такое ощущение, что он меня не слышал, и продолжал говорить хамские вещи в адрес Вашей семьи», — поделился Ефремов.

Добровинский назвал письмо актера «искренним и человечным». «В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. <...> Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально», — заключил адвокат потерпевшей стороны.

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