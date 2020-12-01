Рада приняла закон по ФОПам

По законопроекту введение кассовых аппаратов для предпринимателей будет с 2022 года, митингующие требуют их вообще не вводить.

Верховная Рада на заседании во вторник, 1 декабря, 319 голосами приняла законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей до 2022 года.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что документ даст возможность работать малому бизнесу и при этом не позволит уходить от налогообложения недобросовестным предпринимателям.

Согласно закону, плательщики единого налога второй – четвертой групп будут обязаны иметь кассовые аппараты с 2022 года. Объем их дохода в течение календарного года не должен превышать предельный объем дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

При этом из него исключили нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу.

Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (кассовых аппаратах).

До 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.

Митингующие в центре Киева предприниматели требуют вообще не вводить кассовые аппараты.

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