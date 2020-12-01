Баку требует новые территории в Нагорном Карабахе

Алиев требует передать Азербайджану город Лачин и изменить транспортный коридор между Арменией и Карабахом.

Город Лачин в Нагорном Карабахе должен перейти под контроль Баку, заявил во вторник, 1 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет Интерфакс.

«Стратегическое значение Лачинского района состоит в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как известно, этот коридор находится под контролем российских миротворческих сил. Коридор долгие годы находился под контролем вооруженных сил… Армении. Могу сказать, что первоначальная версия совместного заявления, подписанного 10 ноября, содержала положение о том, что этот коридор должен оставаться под контролем вооруженных сил Армении. Я выразил протест, и в результате коридор перешел под контроль российских миротворческих сил. Я считаю это большим достижением», – сказал Алиев в обращении к народу.

По его словам, изначально Армения просила коридор в 30 км шириной, но в итоге он составил 5 км.

В то же время, РИА Новости сообщают, что Алиев требует передачи города Лачин. «Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время – в течение 3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше», – сказал Алиев.

По мнению президента Азербайджана, когда параметры нового коридора будут определены, Лачин можно будет передать под контроль Баку.

«Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин», – сказал Алиев.

Данное заявление уже прокомментировали в Кремле, пишет ТАСС.

«Конкретно эту тему оставлю без комментариев», – ответил Песков на вопрос, действительно ли Путин положительно отнесся к идее о коридоре из Нахичевани в Азербайджан.

«Лишь напомню, что неделю или две недели назад мы в одном из сообщений о телефонном разговоре [Путина] с Алиевым говорили о том, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», – отметил Песков.

По его словам, «темы транспортных коммуникаций стоят на повестке дня и обсуждаются лидерами».

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