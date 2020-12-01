В России задержали подозреваемого в убийстве десятков людей

«Поволжского маньяка» искали с 2011 года. Его подозревают в 25 убийствах одиноких пенсионерок. Мужчина был дважды судим.

В российском городе Казань правоохранители задержали самого разыскиваемого преступника в России, известного как Поволжский маньяк. По версии следствия, жертвами мужчины стали не менее 25 одиноких женщин в возрасте, пишут российские СМИ.

Подозреваемый – 38-летний Радик Тагиров – был задержан во вторник, 1 декабря, в Казании в квартире гражданской жены. Тагиров ранее судим за кражу и грабеж, а также незаконную перевозку оружия.

Отмечается, что Тагирова вычислили по результатам генетической экспертизы.

Задержанный, сообщил источник изданию KazanFirst, «вину признает, плачет».

Серия убийств пожилых одиноких женщин произошла с марта 2011 по сентябрь 2012 года в Татарстане и других регионах Поволжья. Пенсионерки были задушены. Судя по всему, в квартиры к своим жертвам мужчина проникал под видом сотрудника коммунальных служб или социального работника.

В квартире преступник всегда был в перчатках, а после убийства рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак.

«Поволжскому маньяку» приписывают от 19 до 32 убийств.

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