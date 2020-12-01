В Германии авто въехало в пешеходов, есть жертвы
Автомобиль наехал на прохожих на пешеходной зоне в Трире, пострадали по меньшей мере 15 человек, число жертв уточняется.
В немецком городе Трир во вторник, 1 декабря, автомобиль выехал на пешеходную зону, в результате наезда пострадали около 15 человек, двое – погибли.
«Несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира», – говорится в сообщении полиции.
«В результате предполагаемого наезда в пешеходной зоне Трира, по данным бургомистра Вольфрама Лайбе, по меньшей мере 2 человека погибли, 10 пострадали», – сообщает SWR.
Как уточняют власти города, пострадали до 15 человек, среди них есть тяжелораненые.
По предварительным данным, водитель задержан, мотивы его поступка неизвестны.
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