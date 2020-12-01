Наезд на людей в Германии: число жертв удвоилось

В результате наезда автомобиля на людей в пешегодной зоне города Трира погибли четыре человека.

В результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир погибли четыре человека, еще 30 человек – пострадали. Об этом сообщило во вторник, 1 декабря, немецкое телевидение.

Ранее сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

Местные власти заявляют, что водитель наехал на людей умышленно.

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