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18:33 01 Декабря 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Наезд на людей в Германии: число жертв удвоилось

В результате наезда автомобиля на людей в пешегодной зоне города Трира погибли четыре человека.

В результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир погибли четыре человека, еще 30 человек – пострадали. Об этом сообщило во вторник, 1 декабря, немецкое телевидение.

Ранее сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

Местные власти заявляют, что водитель наехал на людей умышленно.

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Тэги: Германия, теракт, жертвы, наезд

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