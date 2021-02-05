Если на вашем лице имеются покраснения и у появляются шишки, немного похожие на прыщи , возможно, это так называемое заболевание – розацеа.

Что такое розацеа?

Для более точной диагностики следует обратиться к врачу, который сможет поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение. Помимо фармакологических препаратов существуют и другие методы, которые следует предпринять, для улучшения состояния кожи.

Симптомы

На что следует обратить внимание если появилась розацеа на лице? Внимательно осмотрите щеки, нос, подбородок и лоб на наличие характерных покраснений кожи, через некоторое время, могут появиться поврежденные кровеносные сосуды, которые могут утолщаться и опухать. Реже этот цвет может появиться на шее, голове, ушах или груди. Почти у половины пациентов с розацеа также возникают отеки и болевые ощущения в районе глаз. Основные симптомы розацеа:

Зуд и жжение кожи

Сухость кожи

Опухший нос в форме луковицы

Увеличенные поры

Поврежденные сосуды и шишки на веках

Проблемы со зрением

Симптомы розацеа могут неожиданно появляться и исчезать, также они могут проявляться в течение нескольких недель, исчезнуть, а затем сново вернуться. Наиболее верным решением будет, обратиться к врачу. Если вы не позаботитесь о розацеа, покраснение и отек могут усилиться и перейти в хроническую форму.

Что вызывает это?

Врачи точно не знают, что является точной причиной возникновения розацеа, но есть несколько факторов, которые могут сыграть основную роль появления недуга:

Плохие гены. Розацея часто передается по наследству.

Патология кровеносных сосудов. Долгое пребывания под солнцем, может привести к тому, что сосуды могут стать еще шире и более заметными для окружающих.

Клещи. Это крошечные насекомые тип Demodex folliculorum, проживающие на коже зараженного человека, часто являются возбудителями и переносчиками, кожных заболеваний.

Бактерии тип H. Pylori, которые обычно проживают в кишечнике, человека, вызывающие повышенное содержание пищеварительного сока, из за которого часто появляются аналогичные покраснения

Шансы получить розацеа или другие заболевание кожи возрастут, если у Вас:

Светлая кожа, светлые волосы и голубые глаза.

Возраст от 30 до 50 лет

Пол: Женский

Члены семьи с розацеа

В детстве или юношестве, были прыщи и угревые сыпи

Имеются вредные привычки, такие как табакокурение

Лечение

Стопроцентного, лекарства от розацеа пока не существует, но справиться с покраснением, шишками и другими симптомами, поможет профессиональный дерматолог. Вот перечень лекарственных препаратов которые могут назначить:

Brimonidine (Mirvaso), гель , который сужает кровеносные сосуды в коже , чтобы избавиться от некоторых из ваших покраснения. Азелаиновая кислота, гель и пена, которые убирают неровности, отеки и покраснения. Метронидазол (Flagyl) и доксициклин – антибиотики, которые убивают бактерии на коже и уменьшают покраснение и отек. Изотретиноин ( Amnesteem , Claravis и другие), акне препарат , который убирает неровности кожи. Не используйте его, если вы беременны, потому что это может вызвать серьезные врожденные дефекты .

Улучшение состояния кожи может занять несколько недель или месяцев при использовании одного из этих лекарств. Ваш врач может также порекомендовать некоторые процедуры для лечения розацеа, такие как:

Лазеры, которые используют интенсивный свет, чтобы избавиться от увеличившихся кровеносных сосудов

Дермабразия, при которой снимается верхний слой кожи.

Электрокоагуляция – электрический ток, перебивающий поврежденные кровеносные сосуды.

Уход за кожей при розацеа своими руками

Вы можете многое сделать самостоятельно. Для начала постарайтесь выяснить и устранить причины, которые вызывает вспышку розацеа. В этом эффективно помогает ведение личного дневника, в котором по часам, вы записываете Вашу суточную деятельность.

Некоторые факторы, которые часто являются причиной возникновения розацеа:

Солнечные лучи Горячие или низкие температуры Ветер или сквозняк Стрессовые ситуации Горячие ванны Горячая или острая пища Табак и Алкоголь Интенсивные упражнения или физические перегрузки Стероиды, лекарства от кровяного давления или кремы для кожи.

Также старайтесь каждый день следовать этим советам, чтобы избавиться от покраснения на коже:

Нанесите солнцезащитный крем . Используйте защитное средство с широким спектром применения (которое блокирует лучи UVA и UVB) и SPF 30 или выше, когда вы выходите на улицу. Также носите широкую шляпу, закрывающую лицо.

Используйте только щадящие средства по уходу за кожей . Избегайте очищающих средств и кремов, содержащих спирт , ароматизаторы, гамамелис и другие агрессивные ингредиенты. Умывшись, аккуратно промокните кожу мягкой тканью.

Используйте увлажняющий крем. Это особенно полезно в холодную погоду, так как низкая температура и ветер могут высушивать кожу.

Массажируйте лицо. Аккуратно массируйте кожу лица круговыми движениями. Начните с середины лица и плавно продвигаясь к ушам .

Поменьше находитесь на открытом солнце. Избавьтесь от жары и солнца и освежитесь в комнате с кондиционером.

Заботьтесь о своих глазах . Если от купероза они стали красными и раздраженными, используйте разбавленный детский шампунь или средство для чистки век для ежедневного использования. Также несколько раз в день прикладывайте теплый компресс к глазам .

Правильное питание. Некоторым людям, страдающим розацеа, по-видимому, помогает противовоспалительная диета, Например – средиземноморская диета.

Также важно заботиться о своих эмоциях и проблемах с кожей . Если вас смущает то, как вы выглядите, или вы думаете, что это начинает влиять на вашу самооценку, поговорите со своим врачом или психологом. Вы также можете присоединиться к группе поддержки, где вы можете встретить людей, с похожей ситуацией, для обмена опытом.

Материал предоставила: МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ «ЛЮМЕНИС»

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