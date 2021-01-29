В Киеве под асфальт провалилась бетономешалка
В Шевченковском районе столицы произошла авария бетоновоза. Работники стройки пытаются откачать бетон.
В Киеве на Нестеровском переулке под асфальт провалился бетоновоз. Фото с места инцидента опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный.
«На Нестеровском переулке, 13/19, под землю ушла бетономешалка. От такого провала с грузовика начал течь бетон», – говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте аварии строители пытаются откачать бетон.
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