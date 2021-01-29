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Главная » Украина » Происшествия
19:45 29 Января 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве под асфальт провалилась бетономешалка

В Шевченковском районе столицы произошла авария бетоновоза. Работники стройки пытаются откачать бетон.

В Киеве на Нестеровском переулке под асфальт провалился бетоновоз. Фото с места инцидента опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный.

«На Нестеровском переулке, 13/19, под землю ушла бетономешалка. От такого провала с грузовика начал течь бетон», – говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте аварии строители пытаются откачать бетон.

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Тэги: Киев, дтп, провал, бетономешалка

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