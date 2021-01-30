В мире впервые от COVID-19 скончалось более 100 тысяч человек за неделю

За последнюю неделю смертность выросла до максимальных значений – впервые за семь дней умерли более 100 тысяч человек.

Так, впервые с середины октября за неделю в мире заразились менее 4 млн человек. Число подтвержденных случаев составило 3,98 млн – на 10% меньше, чем за предыдущие семь дней.

На этой неделе количество заразившихся превысило 100 млн. Таким образом, с коронавирусом столкнулся уже каждый 75-й житель планеты.

Вылечились по меньшей мере 73 млн человек. Болеют около 26 млн, однако эта информация является неполной – некоторые страны не публикуют соответствующую статистику.

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