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03:54 30 Января 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден в разговоре с Путиным потребовал освободить Навального

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила подробности телефонного разговора между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.

По ее словам, президент Байден призвал своего российского коллегу освободить из заключения Алексея Навального – одного из наиболее известных оппонентов Кремля, арестованного в России сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение.

По словам Псаки, Байден напрямую задал Путину целый ряд вопросов, включая предполагаемое российское вмешательство в выборы 2020 года, нарушение суверенитета Украины, массированную кибератаку на SolarWind и арест Навального.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Байден во время беседы с Путиным не скрывал своего возмущения и обеспокоенности действиями российского правительства.

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Тэги: Джозеф Байден, Алексей Навальный

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