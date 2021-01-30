Что ждет украинцев в феврале

От старта ВНО-2021, вакцинации от коронавируса, снижение цен на газ и до возвращения Минагрополитики.

В феврале в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом 25 января на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Точной даты старта вакцинации пока нет, но, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, она должна начаться 15 февраля или позже. Он объяснил, что примерно в это время в Украину должны привезти вакцины. Главный санитарный врач добавил, что вакцинация не начнется в феврале только в случае форс-мажорных обстоятельств.

С 1 февраля цены на газ для населения будут ограничены на уровне 6,99 грн/кубометр до конца карантина или отопительного сезона. Соответствующее решение в январе принял Кабинет министров после того, как в ряде городов прошли акции протеста против повышения тарифов. Предельный уровень цены на газ будет действовать и для ОСМД.

С 1 февраля стартует регистрация на Внешнее независимое оценивание-2021. Она будет проходить до 5 марта. Зарегистрированные участники ВНО до 30 апреля смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска до 30 апреля.

Основная сессия ВНО пройдет по следующему графику: