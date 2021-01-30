Что ждет украинцев в феврале
От старта ВНО-2021, вакцинации от коронавируса, снижение цен на газ и до возвращения Минагрополитики.
В феврале в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом 25 января на совещании с президентом Владимиром Зеленским.
Точной даты старта вакцинации пока нет, но, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, она должна начаться 15 февраля или позже. Он объяснил, что примерно в это время в Украину должны привезти вакцины. Главный санитарный врач добавил, что вакцинация не начнется в феврале только в случае форс-мажорных обстоятельств.
С 1 февраля цены на газ для населения будут ограничены на уровне 6,99 грн/кубометр до конца карантина или отопительного сезона. Соответствующее решение в январе принял Кабинет министров после того, как в ряде городов прошли акции протеста против повышения тарифов. Предельный уровень цены на газ будет действовать и для ОСМД.
С 1 февраля стартует регистрация на Внешнее независимое оценивание-2021. Она будет проходить до 5 марта. Зарегистрированные участники ВНО до 30 апреля смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска до 30 апреля.
Основная сессия ВНО пройдет по следующему графику:
- 21 мая — химия;
- 24 мая — испанский, немецкий, французский языки;
- 25 мая — английский язык;
- 28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта);
- 1 июня — украинский язык, украинский язык и литература;
- 4 июня — история Украины;
- 7 июня — физика;
- 10 июня — биология;
- 15 июня — география.
С 1 февраля 2021 года Укрпочта начинает использование предварительных таможенных данных в электронном виде. Ее клиенты смогут оформлять таможенные декларации на международные отправления в личном кабинете пользователя, мобильном приложении или системе АРІ. Это будет касаться оформления таможенных деклараций на международные отправления с товарными вложениями, отправляющиеся в заказных бандеролях, посылках, рекомендованных мелких пакетах, мешках «М», а также международных почтовых отправлений с объявленной ценностью.
Возвращается министерство Агрполитики. 28 декабря 2020 года Кабинет министров воссоздал Министерство аграрной политики отменив свое решение от 2019 года о присоединении ведомства к Министерству развития экономики. А еще 17 декабря Верховная Рада назначила министром агрополитики главу Госгеокадастра Романа Лещенко.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщал в конце декабря, что процесс разграничения функций Минэкономики и Министерства аграрной политики и продовольствия займет около полутора месяцев, таким образом он должен закончится в феврале.
Тем временем представители бизнеса раскритиковали полномочия воссозданного Минагрополитики, отметив, что нынешний план распределения полномочий между центральными органами исполнительной власти «приведет к созданию в Украине так называемого многовластия и хаоса в АПК, сделает невозможной эффективную работу агропродовольственных предприятий и развития аграрной отрасли в целом».
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