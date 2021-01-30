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Главная » Мир » Общество
12:55 30 Января 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Италии поступила в продажу книга о Валерии Лобановском

УКнига доступна к покупке на итальянском языке за 15 евро.

Биографию написал итальянский автор Данило Крепальди и назвал ее «Закон полковника. По стопам Валерия Лобановского».

В аннотации указано, что это биография экс-тренера Динамо и это история великого человека, который умел смотреть в будущее и знал, как улучшать футбол. Большой акцент сделан на условия и методы работы Лобановского во времена СССР.

На сайте Amazon книга доступна к покупке на итальянском языке за 15 евро (около 511 гривен).

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Тэги: Валерий Лобановский

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