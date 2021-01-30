В Италии поступила в продажу книга о Валерии Лобановском
УКнига доступна к покупке на итальянском языке за 15 евро.
Биографию написал итальянский автор Данило Крепальди и назвал ее «Закон полковника. По стопам Валерия Лобановского».
В аннотации указано, что это биография экс-тренера Динамо и это история великого человека, который умел смотреть в будущее и знал, как улучшать футбол. Большой акцент сделан на условия и методы работы Лобановского во времена СССР.
На сайте Amazon книга доступна к покупке на итальянском языке за 15 евро (около 511 гривен).
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