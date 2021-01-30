В Ираке авиаударом ликвидирован главарь «Исламского государства»
В операции участвовали службы безопасности Ирака. К ней готовились несколько месяцев.
В Ираке в результате авиаудара международной коалиции во главе с США ликвидирован один из главарей группировки «Исламское государство», сообщает The New York Times.
В результате операции, проведенной 27 января в районе города Киркук, убит Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, также известный как Абу Ясир.
Также погибли еще девять боевиков ИГ.
В операции участвовали службы безопасности Ирака. Отмечается, что операция готовилась несколько месяцев.
Аль-Иссауи руководил действиями боевиков «Исламского государства» в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.
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