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Главная » Украина » Экономика
15:00 30 Января 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Заробитчане перевели в Украину рекордную сумму

Объем денежных переводов в Украину из-за рубежа растут три года подряд и превысили прошлогодний показатель на 200 млн долларов.

В 2020 году объем частных переводов в Украину из-за границы составил 12,121 млрд долларов, что на 1,7% (200 млн) больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Так, за декабрь 2020 года объем переводов составил 1,129 млрд долларов – на 38 млн долларов больше, чем годом ранее.

По данным центробанка, по неформальным каналам за год в Украину было переведено 4,714 млрд долларов, что на 1,167 млрд долларов меньше, чем годом ранее (5 881 млн долларов).

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Тэги: денежные переводы, заграница, заробитчане

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