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16:00 30 Января 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Появилось видео крушения судна у берегов Турции

Две недели назад в Черном море затонуло судно с украинцами на борту. На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части.

Одесский 7 телеканал опубликовал видео момента крушения сухогруза Arvin, который 17 января затонул у берегов Турции.

На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части и начало тонуть.

Как известно, экипаж судна состоял из украинцев и россиян. В результате крушения три моряка погибли, три пропали без вести, шестерых удалось спасти.

Спасенные украинцы 20 января вернулись в Одессу.

Судно под флагом Палау и с экипажем из 12 человек шло из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. Оно принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.

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Тэги: Турция, корабль, крушение

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