Появилось видео крушения судна у берегов Турции
Две недели назад в Черном море затонуло судно с украинцами на борту. На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части.
Одесский 7 телеканал опубликовал видео момента крушения сухогруза Arvin, который 17 января затонул у берегов Турции.
На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части и начало тонуть.
Как известно, экипаж судна состоял из украинцев и россиян. В результате крушения три моряка погибли, три пропали без вести, шестерых удалось спасти.
Спасенные украинцы 20 января вернулись в Одессу.
Судно под флагом Палау и с экипажем из 12 человек шло из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. Оно принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.
Новости по теме
Вступление Турции в Европейский союз помогло бы ликвидировать пробел, образовавшийся после выхода Великобритании из состава сообщества.
В среду , 21 марта , австралийский путешественник вместе со своей женой летели в Афины. Примерно в половину пятого вечера , когда самолет находился над Турцией , пара туристов заметила нечто странное в одном из правых окон самолета.
13 декабря экипаж российского сторожевого корабля «Сметливый», находившийся в 22 километрах от греческого острова Лемнос в северной части Эгейского моря, применил стрелковое оружие.