Регулятор утвердил снижение тарифов газсбытов
Тарифы на доставку газа снижены от 3,5% до 29,8% и не должны превышать 1,79 гривен за кубометр.
Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, в субботу, 30 января, утвердила снижение тарифов на распределение газа с 1 февраля.
Тарифы снижены от 3,5% до 29,8%. Они не должны превышать 1,79 гривен за кубометр (без НДС).
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