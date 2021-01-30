Регулятор утвердил снижение тарифов газсбытов

Тарифы на доставку газа снижены от 3,5% до 29,8% и не должны превышать 1,79 гривен за кубометр.

Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, в субботу, 30 января, утвердила снижение тарифов на распределение газа с 1 февраля.

Тарифы снижены от 3,5% до 29,8%. Они не должны превышать 1,79 гривен за кубометр (без НДС).

Тэги: тарифы, ндс, нацкомиссия