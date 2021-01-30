Инвестиции в Украину упали почти на $500 млн
Отрицательные реинвестированные доходы за 2020 год оцениваются Национальным банком в 1,2 млрд долларов США.
Отток прямых иностранных инвестиций в Украину за 2020 год оценивается в 420 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По данным НБУ, отрицательные реинвестированные доходы за 2020 год оцениваются 1,2 млрд долларов. В 2019 году положительные составили 3,3 млрд долларов. В 2019 году чистый приток составил 5,2 млрд долларов.
В 2020 году инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) уменьшились до 833 млн долларов по сравнению с 1 млрд долларов за 2019 год. Чистые привлечения по кредитам прямого инвестора – до 226 млн долларов по сравнению с 924 млн долларов за 2019 год.
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