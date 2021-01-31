Украинец Прима стал чемпионом Европы по биатлону

В польском Душники-Здруй состоялась мужская гонка преследования на 12,5 километра в рамках Чемпионата Европы-2021 по биатлону.

Несмотря на три промаха на огневом рубеже, 33-летний уроженец Чернигова Артем Прима за счет стремительного хода по дистанции сумел на финише опередить опытного чеха Михала Крчмаржа и норвежца Гаварда Богетвейта, которые завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно.

В карьере Примы – это второе «золото» чемпионата Европы. Впервые Артем побеждал на европейском первенстве 10 лет назад в индивидуальной гонке в Риднау-валь-Риданна.

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