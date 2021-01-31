Американский посол заявил, что США не будут ослаблять санкции против Москвы
Также у Вашингтона и Москвы есть разногласия по всем вопросам, связанным с отравлением Навального и его арестом.
Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз не планируют ослаблять санкции против России, введенные, в частности, из-за аннексии украинского Крыма. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь».
«Подход Вашингтона к Украине и Минским соглашениям не меняется», – заявил посол.
По его словам, США продолжат диалог в различных форматах, в том числе – «нормандском».
Комментируя публикацию на сайте МИД США о несогласованных акциях протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального, Салливан сказал, что это было сделано для безопасности граждан США, и американцам не стоит ходить на митинги в России.
Салливан отметил, что у Вашингтона и Москвы есть разногласия по всем вопросам, связанным с отравлением Навального и его арестом.
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