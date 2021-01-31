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03:28 31 Января 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американский посол заявил, что США не будут ослаблять санкции против Москвы

Также у Вашингтона и Москвы есть разногласия по всем вопросам, связанным с отравлением Навального и его арестом.

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз не планируют ослаблять санкции против России, введенные, в частности, из-за аннексии украинского Крыма. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

«Подход Вашингтона к Украине и Минским соглашениям не меняется», – заявил посол.

По его словам, США продолжат диалог в различных форматах, в том числе – «нормандском».

Комментируя публикацию на сайте МИД США о несогласованных акциях протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального, Салливан сказал, что это было сделано для безопасности граждан США, и американцам не стоит ходить на митинги в России.

Салливан отметил, что у Вашингтона и Москвы есть разногласия по всем вопросам, связанным с отравлением Навального и его арестом.

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Тэги: Россия, санкции, США

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