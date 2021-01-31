Немецкие зоологи обнаружили самую маленькую рептилию на Земле

Они открыли новый вид крошечных хамелеонов-брукезий Brookesia nana. Длина тела взрослых особей-самцов составляет всего 13,5 мм.

Ученые из Зоологической государственной коллекции Мюнхена нашли на острове Мадагаскар самую маленькую рептилию на планете – хамелеонов-брукезий Brookesia nana.

Длина тела взрослых особей-самцов открытого вида хамелеонов составляет всего 13,5 миллиметров.

Самец оказался меньше самки, однако специалисты обратили внимание на большой относительно тела размер его половых органов, длина которых составляет 2,5 миллиметра.

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