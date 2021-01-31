Бывший вице-президент Энергоатома совершил самоубийство

По сообщениями СМИ, Юрий Резуник покончил с собой.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Официально в Нацполиции не комментировали сообщения о смерти Резуника.

Днем 30 января в Телеграмм-канале Зеландия появилась информация о самоубийстве Резуника.

Сообщалось, что погибший оставил предсмертную записку, в которой обвиняет в своей смерти экс-парламентария Николая Мартыненко и руководство Диамантбанка: бывшего председателя правления Олега Ходачука, его первого зама Дмитрия Войтухова, вице-президента Игоря Саенко, экс-голову наблюдательного совета Игоря Керезя и бывшего сотрудника службы безопасности банка Игоря Плахотнева.

В записке утверждается, что эти люди в составе ОПГ похитили средства, принадлежащие ему и его семье.

Отдельное письмо Резуник оставил человеку по имени Давид, в котором просит помочь его семье восстановить справедливость и вернуть украденные средства. «По мнению следствия, речь идет о еще одном бывшем владельце Диамантбанка Давиде Жвании», — говорится в сообщении.

Резуник работал в Энергоатоме до апреля 2012 года, а в наблюдательном совете Диамантбанка находился до 2017 года.

Диамантбанк был отнесен к категории неплатежеспособных 24 апреля 2017 года. Главным принципом такого решения был факт уменьшения нормативов капитала банка менее чем до одной трети минимального уровня, установленного нормативно-правовыми актами НБУ, а также тот факт, что банком не выполнены в соответствующий срок план реструктуризации, которым было предусмотрено осуществление мер по его докапитализации.

23 июня 2017 года Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение о ликвидации Диамантбанка.

Диамантбанк стал пятым банком, закрытым в 2017 году.