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18:56 31 Января 2021 Просмотров 136   КомментариевКомментарии

Число задержанных в России превысило 4 тысячи

Число задержанных уже сравнялось с прошлыми выходными.

По всей России на акциях протеста задержали более четырых тысяч человек ( данные на 18:30 по -московскому времени).
Во многих случаях омоновцы действовали жестко. А иногда задержания и вовсе превращались в избиения протестующих.

На сегодняшних митингах твакже задержаны 82 журналиста более чем в 30 городах страны, сообщает ОВД-инфо.
У большинства из них были пресс-карты, редакционные задания и жилеты с надписью «Пресса».

Больше всего задержанных в Москве — 1080 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (796 человек), на третьем — Красноярск (194 человека).
Среди других городов в лидерах Владивосток (121), Нижний Новгород (114) и Новосибирск (103).

Всего известно о задержаниях примерно в 80 городах России.

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Тэги: протесты в России

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