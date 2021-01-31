Число задержанных в России превысило 4 тысячи

Число задержанных уже сравнялось с прошлыми выходными.

По всей России на акциях протеста задержали более четырых тысяч человек ( данные на 18:30 по -московскому времени).

Во многих случаях омоновцы действовали жестко. А иногда задержания и вовсе превращались в избиения протестующих.

На сегодняшних митингах твакже задержаны 82 журналиста более чем в 30 городах страны, сообщает ОВД-инфо.

У большинства из них были пресс-карты, редакционные задания и жилеты с надписью «Пресса».

Больше всего задержанных в Москве — 1080 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (796 человек), на третьем — Красноярск (194 человека).

Среди других городов в лидерах Владивосток (121), Нижний Новгород (114) и Новосибирск (103).

Всего известно о задержаниях примерно в 80 городах России.

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