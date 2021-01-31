Канадский мультимиллионер и его русская супруга попались на незаконном получение вакцины от ковида

Предприимчивая супружеская пара прикинулись работниками отеля в индейском отдаленном поселении, чтобы получить вакцину от ковида вне очереди.

Канадского мультимиллионера Родни Бейкера и его супругу — актрису российского происхождения Екатерину, оштрафовали на 1800 долларов за незаконное получение вакцины, предназначенной для коренных народов страны. Об этом пишет New York Post.

Бейкеры арендовали частный самолет и прилетели в одно из самых удаленных поселений территории Юкон Бивер-Крик. Там живет всего сотня индейцев. Взрослых представителей общин коренных народов Канада вакцинирует в первую очередь, иммунизация других граждан намечено на лето и осень. Поэтому Родни и Екатерина выдали себя за работников местного отеля.

Медики поставили супругам прививки, но потом решили перепроверить их данные и позвонили в отель. Там никаких Бейкеров не знали, и врачи сообщили о произошедшем полиции.

Найти пару по адресу прохождения карантина, который был указан в анкете не удалось. Миллионера и его жену задержали только в аэропорту Уайтхорса, когда они собирались лететь домой в Ванкувер.

Бейкерам предъявили обвинение в соответствии с законом о чрезвычайных гражданских мерах. Он предусматривает штраф 900 долларов (около 65 тысяч рублей) для каждого.

«Мы глубоко обеспокоены действиями людей, которые подвергают наших старейшин и уязвимых людей риску из-за корысти», — заявила вождь поселения Уайт-Ривер Анджела Демит.

После скандала Родни Бейкер ушел с поста генерального директора Great Canadian Gaming Corporation. Эта компания владеет казино и гоночными трассами по всей Канаде. В 2019 году Бейкер официально заработал на этой должности 10,6 миллионов долларов (около 800 миллионов рублей).

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