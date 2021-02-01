МИД России обвинил США в организации протестов
В министерстве заявили, что власти США поощряют несанкционированные митинги в рамках американской стратегии сдерживания России.
«Валовое вмешательство США во внутренние дела России – это такая же устоявшаяся правда, как их «поддельные» фейковые новости и призывы к несанкционированным действиям интернет-платформ, контролируемых Вашингтоном», – отметили в российском МИД.
При этом в ведомстве добавили, что «поддержка незаконных действий» госсекретарем США Энтони Блинкеном еще больше подтверждает «роль Вашингтона в закулисье».
В связи с этим Кремль призвал США прекратить все вмешательства во внутренние дела иностранных государств.
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