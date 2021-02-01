НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
03:22 01 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД России обвинил США в организации протестов

В министерстве заявили, что власти США поощряют несанкционированные митинги в рамках американской стратегии сдерживания России.

«Валовое вмешательство США во внутренние дела России – это такая же устоявшаяся правда, как их «поддельные» фейковые новости и призывы к несанкционированным действиям интернет-платформ, контролируемых Вашингтоном», – отметили в российском МИД.

При этом в ведомстве добавили, что «поддержка незаконных действий» госсекретарем США Энтони Блинкеном еще больше подтверждает «роль Вашингтона в закулисье».

В связи с этим Кремль призвал США прекратить все вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

Источник:
Тэги: Россия, США, протесты

Новости по теме

Посол США пообещал не ослаблять санкции против Москвы

У Вашингтона и Москвы есть разногласия и по вопросам, связанным с отравлением Навального и его арестом.

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности президента Барака Обамы, в эфире CNN обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США.

США осудили массовые задержания протестующих в России

В понедельник в России прошли массовые манифестации против коррупции. В Москве и Санкт-Петербурге митинги не были согласованы с властями.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты