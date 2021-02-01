Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

«Невероятный момент! Благодарна президенту Науседа за номинацию меня и всех людей Беларуси на Нобелевскую премию мира», – написала Тихановская в Twitter.

Тихановская отметила, что «это замечательное проявление солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года».

На Нобелевскую премию, кроме Тихановской, выдвинуты два лидера белорусской оппозиции – Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

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