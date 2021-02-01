Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.
«Невероятный момент! Благодарна президенту Науседа за номинацию меня и всех людей Беларуси на Нобелевскую премию мира», – написала Тихановская в Twitter.
Тихановская отметила, что «это замечательное проявление солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года».
На Нобелевскую премию, кроме Тихановской, выдвинуты два лидера белорусской оппозиции – Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
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Движение против расизма Black Lives Matter было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает The Guardian.
Инициатором стала ирландка Мэйрид Корриган, которая сама является лауреатом этой награды за урегулирование конфликта в Северной Ирландии.
Норвежский депутат Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.