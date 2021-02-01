Украинцы разгромили сборную Албанию в отборе на Евро-2022
Сборная Украины одержала убедительную победу над командой Албании в стартовом матче квалификации на футзальный чемпионат Европы.
Поединок прошел в Тиране и завершился со счетом 10:3 в пользу подопечных Александра Косенко.
Украинцы забили по пять мячей в каждом из таймов. Голами отметились Зварич (3 мяча), Шотурма, Белоцерковец, Фаренюк (2), Грицына и Малышко (2).
Благодаря победе сборная Украины поднялась на второе место в группе 1 (3 балла). Первую строчку занимает Хорватия, которая провела два матча и заработала шесть очков.
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