Украинцы разгромили сборную Албанию в отборе на Евро-2022

Сборная Украины одержала убедительную победу над командой Албании в стартовом матче квалификации на футзальный чемпионат Европы.

Поединок прошел в Тиране и завершился со счетом 10:3 в пользу подопечных Александра Косенко.

Украинцы забили по пять мячей в каждом из таймов. Голами отметились Зварич (3 мяча), Шотурма, Белоцерковец, Фаренюк (2), Грицына и Малышко (2).

Благодаря победе сборная Украины поднялась на второе место в группе 1 (3 балла). Первую строчку занимает Хорватия, которая провела два матча и заработала шесть очков.

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