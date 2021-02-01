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05:46 01 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Японии создают секс-игрушку для астронавтов

Люди отправляются в космос на все более длительные периоды. Конечно же, потребность в сексе никуда не пропадает…

И здесь на помощь должна прийти искусственная вагина производства компании Tenga.

«Мы хотим кричать о любви и мире из космоса», — гласит реклама Tenga Rocket.

Первую подобную игрушку планируют отправить в космос. Ее обвесят устройствами измерения данных, чтобы понять, как именно на секс-игрушку влияет невесомость.

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Тэги: космос, секс-игрушки

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