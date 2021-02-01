В Мьянме произошел военный переворот

Руководить страной будет главнокомандующий Мин Аун Хлаина. Военные объявили в стране чрезвычайное положение на один год.

Президента Мьянмы Вин Мьина и министра иностранных дел, которая также возглавляет правящую партию Национальная лига за демократию (НЛД), Аун Сан Су Чжи схватили военные. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря НЛД Мьо Ньинта.

По его словам, также были схвачены другие представители руководства партии. При этом пресс-секретарь добавил, что ожидает, что в скором времени задержат и его.

Как сообщило агентство, руководить страной теперь будет главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина. При этом военные объявили в стране чрезвычайное положение на один год.

Причиной принятия данного решения стали фальсификации на парламентских выборах, которые состоялись в ноябре и победу на которых, по их словам, незаконно одержала правящая партия НЛД, объяснили военные.

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