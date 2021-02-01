В Мьянме произошел военный переворот
Руководить страной будет главнокомандующий Мин Аун Хлаина. Военные объявили в стране чрезвычайное положение на один год.
Президента Мьянмы Вин Мьина и министра иностранных дел, которая также возглавляет правящую партию Национальная лига за демократию (НЛД), Аун Сан Су Чжи схватили военные. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря НЛД Мьо Ньинта.
По его словам, также были схвачены другие представители руководства партии. При этом пресс-секретарь добавил, что ожидает, что в скором времени задержат и его.
Как сообщило агентство, руководить страной теперь будет главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина. При этом военные объявили в стране чрезвычайное положение на один год.
Причиной принятия данного решения стали фальсификации на парламентских выборах, которые состоялись в ноябре и победу на которых, по их словам, незаконно одержала правящая партия НЛД, объяснили военные.
Новости по теме
На большой военной базе страны в Кати вблизи столицы Мали Бамако начался бунт военнослужащих, который продолжается до сих пор.
В ходе подавления путча было задержано около 70 человек, в основном придерживающихся исламистских взглядов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. В ходе путча были ранены пять военных, двое из них в тяжелом состоянии.