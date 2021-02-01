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13:30 01 Февраля 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Зеленский анонсировал всеукраинский форум

Во время форума Украина 30 эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей, пообещал глава государства.

С 8 по 10 февраля в Киеве состоится всеукраинский форум Украина 30. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале утром в понедельник, 1 февраля.

Глава государства заявил, что вызовов и вопросов сейчас очень много. Это и коронавирус COVID-19, и вакцинации от него, и свобода путешествий по миру.

«Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога. С 8 по 10 февраля в Киеве состоится всеукраинский форум Украина 30, во время которого эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей», – написал глава государства.

Зеленский поинтересовал у гражан, что их интересует в этой теме и призвал написать об этом в комментариях.

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